Надвірна попрощалася з 27-річним Героєм Євгеном Куриляком

У Надвірній попрощалися із загиблим Захисником України — Євгеном Куриляком, жителем міста, якому було лише 27 років.
Як повідомив міський голова Зіновій Андрійович, воїн загинув 1 липня 2025 року на Луганському напрямку, мужньо боронячи Україну від російських окупантів. Ворог забрав тіло Героя, однак не зламав його дух.
Провести Євгена в останню путь прийшли рідні, побратими, друзі та жителі громади. Люди схилили голови у скорботі, вшановуючи пам’ять воїна, який віддав життя за свободу та майбутнє України.
«Ціною власного життя Євген виборював свободу для кожного з нас. Він мріяв, щоб українські діти не знали жахіть війни, щоб Україна мала вільне, мирне і сильне майбутнє», — зазначив міський голова.
На території Надвірнянської громади оголошено дні жалоби — 18, 19, 20 та 21 жовтня. У ці дні приспущено державні прапори та скасовано розважальні заходи.