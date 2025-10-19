Надвірна попрощалася з 27-річним Героєм Євгеном Куриляком

У Надвірній попрощалися із загиблим Захисником України — Євгеном Куриляком, жителем міста, якому було лише 27 років.

Як повідомив міський голова Зіновій Андрійович, воїн загинув 1 липня 2025 року на Луганському напрямку, мужньо боронячи Україну від російських окупантів. Ворог забрав тіло Героя, однак не зламав його дух.

Провести Євгена в останню путь прийшли рідні, побратими, друзі та жителі громади. Люди схилили голови у скорботі, вшановуючи пам’ять воїна, який віддав життя за свободу та майбутнє України.

«Ціною власного життя Євген виборював свободу для кожного з нас. Він мріяв, щоб українські діти не знали жахіть війни, щоб Україна мала вільне, мирне і сильне майбутнє», — зазначив міський голова. Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

На території Надвірнянської громади оголошено дні жалоби — 18, 19, 20 та 21 жовтня. У ці дні приспущено державні прапори та скасовано розважальні заходи.