Двоє поліцейських на Прикарпатті вимагали хабар у моделі Onlyfans

Двоє поліцейських на Івано-Франківщині вимагали хабар у моделі Onlyfans. Економічна правда отримала у розпорядження аудіозапис їхньої розмови.

Лише за три останні роки поліцейські витратили близько 5 млн грн на експертизу порнографічного контенту за участі повнолітніх людей у справах щодо виготовлення та поширення порно, яке в Україні залишається криміналізованим діянням.

Увага правоохоронців до цієї теми лише зростає. З початку 2025 року кількість справ, відкритих за ст. 301 Кримінального кодексу (покарання за виготовлення та поширення порнографічного контенту за участі повнолітніх) зросла на 13% до 1500 проваджень. Скільки таких справ лишилось “не поміченими” правоохоронцями достеменно невідомо.

Лише на платформі Onlyfans у 2023 році розміщували свій переважно порнографічний контент майже 8 тисяч українців, які сумарно заробили від такої діяльності 131,75 млн дол. Для порівняння, сума доходів за 2020-2022 роки становила 111 млн дол. Виробництво порно вже стало невеликою галуззю, у якій зародився та розвивається організований бізнес – Onlyfans-агенції.

Для уникнення кримінальної відповідальності власники агенцій та окремі Onlyfans-моделі платять правоохоронцям за “кришування”. Інколи розмір цих платежів може вимірюватися десятками тисяч доларів.

ЕП отримала запис розмови працівників поліції з однією з моделей Onlyfans, у якому вони вимагали хабар за невідкриття кримінальної справи. Чим все завершилось?

Onlyfans, податки, суд

Анжела (ім’я змінене на прохання жінки) – мешканка міста Городенка, що на Івано-Франківщині. У 2022 році вона зареєструвала сторінку на платформі Onlyfans та почала викладати там контент, зокрема порнографічний. Спершу жінка працювала через Onlyfans-агенцію – посередника, який адміністрував сторінку. За свої послуги останні отримували майже 90% від обороту сторінки.

“Був менеджер, який займався всіма справами, а я просто закидувала контент. Я не мала доступу до сторінки. За 2022 рік сторінка заробила 120 тисяч доларів, а я з цього мала десь 16 тисяч доларів”, – розповідає ЕП Анжела.

Згодом дівчина припинила співпрацю з агенцією та найняла менеджера, який адмініструє сторінку самостійно.

Восени 2024 року Державна податкова служба (ДПС) отримала інформацію про українців, які впродовж 2020-2022 років заробляли на платформі Onlyfans та почала розсилати їм так звані “листи щастя”, у яких просила задекларувати доходи та сплатити податки. Такий лист отримала й Анжела.

Однак сума податкового зобов’язання у ньому – 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору – перевищила отримані нею гроші “на руки”. Адже ДПС фіксує лише оборот на сторінці та не враховує того, яку частину цього доходу жінка сплатила посередникам, а яку залишила собі.

“Коли прийшов лист (від ДПС, – ЕП), то я взяла у банку всі свої виписки і сплатила податок з того, що приходило на карту. Спочатку податкова все врахувала і сказала, що не має питань, а потім, десь через два тижні, сказали: “Ні, з Києва захотіли, щоб ви сплатили всю суму з листа”, – пригадує жінка.

Після того адвокат Анжели впродовж певного часу листувався з ДПС щодо боргу, проте податкова не відмовлялася від своїх вимог. Зрештою 8 жовтня 2025 року вона вирішила оскаржити вимоги податкової у суді та подала позов.

Проте поки Анжела шукала справедливості у податкових розрахунках з державою, її саму несподівано знайшли представники правоохоронних органів.

“У нашому районі такого немає”

Наступного дня після того, як жінка подала позов до суду, їй написав знайомий чоловік, родич якого працює у місцевій поліції. Він сконтактував Анжелу з цим родичем, і згодом останній написав жінці у месенджері.

Чоловік представився Мирославом Рожком. Людина з таким іменем працює начальником слідчого управління відділення поліції №2 у місті Городенка, йдеться у реєстрі декларацій.

Сторони домовились про зустріч наступного ранку. На неї чоловік приїхав не сам, а з колегою Миколою (ймовірно, Миколою Стойком – заступником начальника відділення поліції №2 згідно з його декларацією). Зустріч відбувалася в автомобілі.

https://youtube.com/watch?v=eVOyzBx5Nh0%3Ffeature%3Doembed

У розпорядженні редакції ЕП є аудіозапис тієї розмови. Нижче – пряма мова.

— (Ймовірно, Стойко): У нас така ситуація є, чого ми приїхали. Є у нас матеріали кримінального провадження…

— (Анжела): Кримінального?

— (С): Кримінального, так, і вже місяць проводяться певні заходи, які направили нам відносно вас.

— (А): На рахунок чого?

— (Рожко): Ну може то й не ви. Просто на даний час з тим, що то ви. Матеріалами встановили, що це ви.

— (С): Матеріали кримінального провадження… Вам… ну вже інкримінують… ну, на днях, скажем так… розповсюдження та розміщення творів порнографічного характеру у мережі інтернет. Це є на території України заборонено, може ви не знаєте і не в курсі. У деяких країнах це дозволено, а у нас це заборонено, і це є тяжка стаття Кримінального кодексу України.

— (А): Добре, але цікавить на якій платформі, в якому інтернеті, де саме?

(Показує фото жінки)

— (С): Але ви про цю зустріч ви нікому не повідомляйте, що ми до вас під’їжджали. Зараз ми…

— (А): Місяць ведеться, так?

— (С): Кримінальне провадження так… Ну і таке інше. Це лише частина з того, що є.

— (А): Ну і де тут я?

— (С): Прошу?

— (А): Де тут я? (за словами жінки, на більшості фото не було видно обличчя)

(Ймовірно, показують фото, на якому видно обличчя жінки)

— (А): А що означають фотографії?

— (С): Фотографії порнографічного характеру експертиза…

— (А): За фотографії не можна відкрити кримінальне провадження.

— (С): Можна… Якщо вони містять певні частини тіла, які спеціальний експерт, який визначає… Є фото порнографічного характеру і непорнографічного характеру. На даний момент ці фото порнографічного характеру. Є на то спеціальний експерт, який має свідоцтво спеціальне, надане державою, який видає висновок про те, що ці твори являються порнографічними, розумієте? Є такий департамент Кіберполіції, створений у Франківську, який цим займається, є прокуратура спеціальна, яка це погоджувала, і вони направляють нам, оскільки ви проживаєте на території відділення поліції у місті Городенка. Нашого обслуговування.

— (А): Поняла.

— (С): Що ви скажете на рахунок цього?

— (А): А ви що скажете?

— (Р): Наші подальші дії мали б бути… приходити сюда, робити у вас обшук, вилучати ваші телефони, всю техніку, все, що ви маєте. Підключати експертизи ще… Потім звернемося до суду. По вироках ви дивились? Знаєте, що за це передбачено?

— (А): Та вряд-лі таку як я посадять… (сміються) Та нікого не садять, ну я ж знаю це, хлопці. Це такий брєд, канешно.

— (Р): Це обходиться штрафами в межах 200 тисяч, наскільки я пам’ятаю. 100, 120, 200, як яка. Це все ви знаєте.

— (А): І що мені робити, щоб до цього не дійшло?

— (Р): Так як я сказав: є Кіберполіція, яка здійснює супровід оперативний. Треба йому (ймовірно, Стойку, – ЕП) напевно, заїхати туда до хлопців і сказати, аби вони поставили це на паузу. А як вони це роблять на паузу, то певний проміжок часу, чи є ви тут, чи нема, але ви тут нічим не займаєтеся, щоб у вас нічого, ні телефон такий знайти з такими фотографіями вашими…

— (А): Але у мене нічого нема, у мене всьо чисто! Ці фотографії 22 року, рєбята.

— (С): А, крім цього, якби вони знайшли телефони дітей, які ці відео і фото скачали собі на телефон, то це вже ще плюс одна стаття.

— (А): Але дивіться, ці фотографії, там же видно, що вони 22 року. То що мені? Ви кажете, типу, не займатись, а я ж не займаюсь, це було 2022 року.

— (С): Ви не розумієте: те, що вони вже є, то вони вже є. Цього назад не вернеш і не забереш, розумієте?

— (А): Добре, але навіть якщо би вони прийшли з обшуком… у мене ж нічого немає. Мені вручили б, наприклад, підозру. І що, судитись за фотографії 3-4 річної давності?

— (С): Так, хоч десятирічної.

— (Р): Дивіться, там є за фотографії, за зберігання, створення і розповсюдження.

— (А): Ну то я знаю цю 301-шу. Але просто вона так написана: еротика, порно… Порно – це там, де проникнення чоловіка в жінку…

— (С): І не тільки чоловіка. Може бути… Це проникнення, взагалі то… там де рукою себе…

— (А): А чому вони повідомили вас? Вони б мали приїхати і їм мало б бути всьо все рівно, чи нє?

— (С): Їм то всьо все рівно, але нам не все рівно. Для нас воно це трохи якось… У нашому районі такого немає, справа в тому…

— (Р): Офіційно, офіційно немає.

— (А): Я буду перша? (сміються)

За підсумками зустрічі правоохоронці так і не назвали жінці суму хабаря за те, аби “поставити кримінальне провадження на паузу”, а запропонували їй самій визначити суму, аби вони ніби то запитали у Кіберполіції, чи вони на неї погодяться. Жінка попросила час для того, аби обміркувати це. Проте поліцейські підганяли її, аби остаточне рішення було в день зустрічі.

Через декілька годин Рожко зробив ще два дзвінки. Під час першого він переказав ніби то розмову з представниками Кіберполіції, які ніби то сказали, що “пів штрафу треба дати”. Проте якого саме штрафу він не уточнив та порадив шукати відповідні суми у вироках судів у справах за ч. 3 ст. 301 ККУ.

Як правило, в аналогічних кейсах суди засуджують підозрюваних до умовних термінів на 1-2 роки. Ч. 3 ст. 301 ККУ взагалі не передбачає штрафів. Санкція статті – позбавлення волі на строк від 3 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Ба більше, жодна частина ст. 301 ККУ не передбачає покарання у вигляді штрафів, які правоохоронці озвучували Анжелі під час зустрічі, – у розмірі 100, 120 чи 200 тис. грн. Частина перша передбачає штраф у розмірі 17-68 тис. грн, а частина друга – 34-85 тис. грн.

Під час другого дзвінка (запис є у розпорядженні ЕП) Рожко був більш конкретним та нарешті озвучив суму штрафу. Далі – пряма мова.

— (Рожко): Я тому казав дивитись по вироках, тому що там дають менше меншого.

— (Анжела): Нічого не розумію.

— (Р): Казав дивитись вам по вироках. Але я думаю, вам тисячу точно треба дати.

— (А): Угу, тисячу доларів.

— (Р): Так-так.

— (А): Ну і, Мирославе, що ви мені скажете. Я ж не буду мати гарантії, що через два місяці вони знов до мене не захочуть прийти.

— (Р): Нє-нє, ці не прийдуть, та не може бути таке.

Під час підготовки матеріалу ЕП звернулась до кількох моделей Onlyfans, зокрема тих, які мали досвід корупційних платежів на користь правоохоронців. За їхніми словами, суми за закриття чи невідкриття кримінального провадження можуть становити 5-10 тис. дол. або навіть більше – залежно від оборотів на сторінці та “апетитів” правоохоронців.

Зірвана операція

Про вимагання хабаря поліцейськими Анжела повідомила представників інших правоохоронних органів та народних депутатів, які виступають за декриміналізацію виготовлення дорослого порно. Зокрема, автора відповідного законопроєкту Ярослава Железняка.

Як вдалося дізнатися ЕП, кейсом Анжели погодилися зайнятися працівники відділу “К” Служби безпеки України (СБУ) і вони готові були зловити поліцейських на гарячому. Представники СБУ навіть встигли проінструктувати жінку про те, як саме потрібно поводитись і що казати, аби вони могли засвідчити факт вимагання хабаря. Однак впіймати поліцейських так і не вдалося.

Через деякий час Рожко та Стойко перестали виходити на зв’язок з Анжелою. За словами співрозмовників ЕП, ознайомлених з цією справою, після розголосу Мирослава Рожка та Миколу Стойка ніби то планували перевести до бойових підрозділів. Проте підтвердити цю інформацію ЕП не вдалося: у пресслужбі поліції Івано-Франківської області повідомили, що відповідні працівники нікуди не переводилися та продовжують працювати на своїх посадах (станом на 17 жовтня).

ЕП намагалася взяти коментар у Рожка та Стойка. Перший сказав, що знаходиться у відпустці (та був у відпустці 10 жовтня, коли відбулася його зустріч з Анжелою). Він сказав, що має проблеми зі здоров’ям і не може говорити, після чого поклав слухавку, навіть не вислухавши запитань.

Стойко відповів на дзвінок та повідомив, що занадто зайнятий та попросив перетелефонувати пізніше. При спробі ще раз зв’язатись з чоловіками виявилось що їхні телефони знаходились поза зоною.

ЕП також звернулася до пресслужби поліції Івано-Франківської області, аби дізнатися, чи відкривала кіберполіція області кримінальну справу за ст. 301 ККУ проти мешканки міста Городенка, проте на момент виходу матеріалу відповіді так і не отримали.