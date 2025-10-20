Від в’язаних іграшок до глиняного посуду: у Франківську пройшов ярмарок ветеранських бізнесів

У середмісті Івано-Франківська 18-19 жовтня провели ярмарок ветеранських бізнесів. Участь у ньому взяли представники з Рівненщини, Хмельниччини, Тернопільщини, Львівщини та Прикарпаття. Вони продавали в’язані вироби, випічку, глиняний посуд, картини та книги.

Про це Суспільному розповіла співорганізаторка заходу, керівниця ветеранського простору від Першого добровольчого шпиталю Олена Дудзенко.

Це — п’ятий такий ярмарок. Зі слів Дудзенко, частина учасників і раніше брала у ньому участь. Цього разу до них вперше приєдналися декілька родин ветеранів та військовослужбовців.

"Кожного разу стає все більше і більше учасників. Наприклад, є люди з міста Нетішин Хмельницької області, в яких два сини служать. Вони роблять іграшки і тільки півтора місяця тому це почали робити як бізнес. Тому такі заходи є дуже великою підтримкою для того, щоб знали: ветерани — це ті люди, які продовжують бути активними в соціумі, які не закриваються, а займаються власною справою", — розповіла Олена Дудзенко.

На ярмарку також представив свої вироби ветеран і художник-кераміст Віталій Владковський. Він каже: зараз намагається “виводити людей з війни”, працюючи арттерапевтом у реабілітаційному центрі для військовослужбовців та родин військових “Франко-Ґражда”.

“В основному тут є підсвічники, тарелі, чайники. Все вивезти сюди нереально, а таке найбільш “ходове” спробую репрезентувати. Тут дещо є нове — горнятка з котиками і в техніці нарікомі. Вперше вийшов з цим на ринок. Я люблю собі поекспериментувати”, — каже ветеран.

Вікторія Шумахер з матір’ю прийшла на ярмарок з в’язаними виробами, випічкою, картинами та книгами. Зараз на війні перебуває її батько. Дівчина волонтерить з 2022 року.

“В’яжемо я і моя сестра, деколи мама допомагає. Картини також із сестрою розмальовуємо. А прапори нам підписують хлопці, яким ми або гроші збирали, або посилки передавали. Відколи пішов тато, ми або йому, або знайомим волонтерам допомагаємо”, — розповіла Вікторія Шумахер.

Ярмарок відвідала Ольга Селепій з донькою Вікою: “Ми купили іграшку і “складанки”. Це — доречно, потрібно і цікаво. Лише холодно конкретно сьогодні”.

За словами Олени Дудзенко, такі ярмарки ветеранських бізнесів і надалі планують проводити в Івано-Франківську що два-три місяці.