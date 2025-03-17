Двоє прикарпатців стали жертвами онлайн-шахраїв

Сучасні технології відкривають безліч можливостей для заробітку в інтернеті. Однак, разом із цим зростає й кількість шахрайських схем, від яких потерпають довірливі громадяни.

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Повідомляє поліція області, передає Правда.іф.

До працівників Івано-Франківської поліції звернувся 32-річний місцевий мешканець із заявою про шахрайські дії. Як з’ясували правоохоронці, чоловік побачив у соціальній мережі оголошення про можливість заробити онлайн. За перегляд відео в TikTok «роботодавець» обіцяв чималий заробіток. Потерпілий погодився на таку роботу. Невдовзі кількома платежами аферист виплатив заявнику незначну суму. А щоб вивести решту зароблених коштів, повідомив, що потрібно вкласти власні гроші. Довірливий прикарпатець надіслав аферистам майже 127 тисяч гривень. Після цього «роботодавець» зник.

Ще однією жертвою інтернет-аферистів стала 38-річна мешканка Тлумацької територіальної громади. Як встановили поліцейські, потерпіла натрапила на оголошення про нібито вигідний спосіб заробітку через Telegram. Жінка перейшла за посиланням і залишила заявку. Згодом з нею зв’язався невідомий, який запропонував отримувати стабільний прибуток, виконуючи прості завдання: ставити вподобайки на різних сайтах і переглядати відео. За кожну виконану дію обіцяли грошову винагороду. Потерпіла погодилася і протягом деякого часу виконувала вказану роботу, отримуючи незначні суми. Згодом той самий «менеджер» запропонував ще більший заробіток, але за умови, що вона повинна буде інвестувати свої власні кошти. Жінці пообіцяли повернення вкладу з відсотками. Вірячи обіцянкам, заявниця почала перераховувати свої заощадження на вказані банківські картки, сподіваючись на швидкий прибуток. У результаті прикарпатка втратила майже 116 тисяч гривень. Гроші, які вона перерахувала, шахраї забрали, а жодних виплат вона так і не отримала.

За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі проводяться оперативно-розшукові заходи щодо встановлення зловмисників.

Поліція Прикарпаття закликає громадян бути обачним в мережі. У соціальних мережах та месенджерах з’явилися повідомлення з привабливими пропозиціями роботи. Вам обіцяють вільний графік, високу щоденну зарплату та роботу, для якої потрібен лише телефон. Звучить як ідеальна робота, чи не так? Ніяких офісів, начальників, лише легкі гроші – мрія! На жаль, це – шахрайство! Не дайте себе обдурити! Такі повідомлення – це частина підступної фішингової схеми, метою якої є викрадення ваших заощаджень.

Працівники поліції закликають громадян не довіряти сумнівним пропозиціям про «легкий» прибуток у соціальних мережах. Надавайте перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням і не переходьте за сумнівними посиланнями. У жодному разі не вводьте реквізити банківських карток та не надсилайте кошти на підозрілі чи невідомі рахунки!

Якщо ви постраждали від шахраїв, не зволікайте та телефонуйте на спецлінію «102»!