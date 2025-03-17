Зеленський призначив Андрія Гнатова начальником Генерального штабу ЗСУ

Андрія Гнатова призначено начальником Генерального штабу ЗСУ 16 березня. До цього він був заступником начальника Генштабу.
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Про це йдеться у повідомленні Генштабу в Telegram.
«З метою покращення якості управління військами, указом президента України — Верховного головнокомандувача на посаду начальника Генерального штабу ЗСУ призначений генерал-майор Андрій Гнатов, який досі обіймав посаду заступника начальника Генштабу», – йдеться у повідомленні.
У дописі зазначають, що перед генерал-майором Гнатовим поставлено завдання підвищити ефективність управлінської вертикалі ЗСУ, зокрема, в процесі реорганізації та впровадження корпусної структури, оперативність в прийнятті і реалізації рішень Ставки Верховного головнокомандувача. Він також має втілити бойовий досвід у плануванні та управлінні військами.
Тоді як генерал-лейтенант Анатолій Баргилевич продовжить службу на посаді Генерального інспектора Міністерства оборони України.