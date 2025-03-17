В Івано-Франківську стартував фестиваль “Прикарпатська весна”

В Івано-Франківській обласній філармонії імені Іри Маланюк 16 березня 2025 року відбувся концерт польської музики. Він відкрив фестиваль “Прикарпатська весна”.

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Твори польських композиторів прозвучали під керуванням диригента Романа Реваковича, на сцені виступили скрипалька Лідія Футорська та піаніст Йожеф Ермінь у супроводі оркестру філармонії, розповів у коментарі Суспільному ініціатор концертів польської музики в Україні, диригент Роман Ревакович.

З його слів, такі акції проводять не вперше в межах ініціативи Варшавського фонду “Pro Musica Viva”.

“На концерті звучали твори зразкових польських композиторів. Один із них — Генрик Міколай Ґурецький. Його симфонію № 3 для голосу і великого симфонічного оркестру, виконана британськими музикантами в 90-х роках, продалася накладом понад мільйон примірників”, — каже Роман Ревакович.

Також на концерті звучали композиції сина Генека Міколая Ґурецького — Миколая Пьотра Ґурецького, Мечислава Карловича та Войцеха Кіляра.

“Особливу увагу заслуговує творчість Мечислава Карловича, який трагічно загинув у 1909 році. Його “Серенада для струнних” — це один з яскравих прикладів польської музичної спадщини”, — додає диригент.

Завершив концерт твір композитора Войцеха Кіляра, який написав музику до понад 160 фільмів, серед яких — “Дракула” Френсіса Форда Копполи.

Роман Ревакович розповів, що його головною місією є популяризація української музики в Польщі та польської музики в Україні. Концерти вже відбулися в Хмельницькому, а в майбутньому плануються виступи у Львові, Тернополі, Полтаві та Києві.

У вересні українська музика зазвучить у Польщі.