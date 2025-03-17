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Погода в Івано-Франківській області на 17 березня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Погода в Івано-Франківській області на 17 березня

Автор: Олег Мамчур
17/03/2025 09:21
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17 березня на Івано-Франківщині буде хмарно з проясненнями, очікується невеликий мокрий сніг та ожеледиця на дорогах.

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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

В Івано-Франківську вдень повітря прогріється до 1-3° тепла.

По області вночі вдень стовпчики термометра показуватимуть 0-5° тепла. У високогір’ї Карпат вдень — від 3° морозу до 2° тепла.

Вітер — західний, 7-12 метрів за секунду, місцями — пориви до 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 2-4 кілометри.