Двоє прикарпатців відбуватимуть покарання за побиття підприємця

Одному з них призначено покарання – 5 років 6 місяців позбавлення волі, а іншому – 5 років 1 місяць позбавлення волі

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура, передає Правда.іф.

За публічного обвинувачення прокурорів Івано-Франківської окружної прокуратури двох чоловіків визнано винними у заподіянні умисного тяжкого тілесного, незаконному поводженні з боєприпасами, а також у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту психотропних речовин (ч. 2 ст.121, ч.1 ст. 263 та ч.1 ст.307 КК України).

“В суді доведено, що у липні 2021 року двоє мешканців Прикарпаття побили підприємця. Вони викликали чоловіка у ліс та спричинили йому численні травми та переломи, щоб таким чином залякати його і спонукати до припинення діяльності, пов’язаної із наданням послуг з евакуації автомобілів”, – йдеться у дописі.

Крім того, під час розслідування у них було вилучено боєприпаси, а також розфасований для збуту амфетамін.

У ході судового розгляду обвинувачені свою вину визнали повністю та відшкодували потерпілому моральні та матеріальні збитки.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження.