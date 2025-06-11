Журналістка із Закарпаття заявила про інформаційну атаку через розслідування вітряків у Карпатах

Олена Мудра повідомила про дискредитаційну кампанію проти неї у зв’язку з висвітленням питань забудови високогір’я Українських Карпат.

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Журналістка-розслідувачка із Закарпаття Олена Мудра заявила про організацію інформаційної атаки проти неї у зв’язку з професійною діяльністю. Про це вона повідомила у своєму дописі в соціальній мережі Facebook, звернувшись за підтримкою до медійних організацій та правозахисників, пишуть Версії.

За словами журналістки, інформаційна кампанія розпочалась через її діяльність з висвітлення питань збереження високогір’я Українських Карпат від забудови вітряками. Олена Мудра працює над розслідуваннями щодо діяльності вітропарків Єфімова-Мкртчана в цьому регіоні.

“Проти мене, як журналістки, яка висвітлює кампанію по збереженню високогір’я Українських Карпат від забудови вітряками «Вітропарками» Єфімова-Мкртчана, яке, очевидно, підтримується з найвищих кабінетів країни, що, зокрема, виражене у бездіяльності закарпатських прокуратури, Держекоінспекції та Нацполіції щодо даних питань, розпочалась масована дискредитаційна кампанія”, – зазначила Олена Мудра.

Журналістка повідомила, що різні інтернет-ресурси публікують матеріали з вигаданими історіями про джерела її доходів та сім’ю. За її словами, інформаційні атаки також зазнають експерти, які залучені до кампанії зі збереження Карпат, а також люди, які не мають до неї жодного відношення.

Олена Мудра зазначила, що спочатку не планувала реагувати на ці публікації, розцінюючи їх як спробу відволікти її від журналістської роботи. Вона також повідомила, що вже має два судові позови від компанії “Вітропарки”, з якими їй допомагають фахівці Інституту розвитку регіональної преси.

“Але я змушена відреагувати публічно, тому що такі методи є не нормальними для демократичної держави. Вони не тільки загрожують мені особисто і моїй сім’ї через мою професійну діяльність, а також несуть загрозу свободі слова та гласності у нашій державі”, – пояснила свою позицію журналістка.

У своєму зверненні Олена Мудра попросила підтримки у Інституту Масової Інформації, зокрема у його голови Оксани Романюк, видання “Детектор медіа” та його редакторки Наталії Лигачової, організації “Жінки в медіа” та журналістки Ліззі Кузьменко.

Журналістка подякувала медійній спільноті за швидку реакцію та підтримку, зазначивши, що це мотивує її та додає сил для продовження професійної діяльності. Вона наголосила, що Україна заплатила та продовжує платити високу ціну за право залишатися частиною вільного демократичного світу.

Справа стосується діяльності компанії з будівництва вітряних електростанцій у високогірних районах Українських Карпат, що викликає занепокоення екологів та місцевих громад щодо можливого впливу на довкілля та туристичну привабливість регіону.