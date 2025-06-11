Івано-Франківський центр комплектування запрошує на службу до 68-ї бригади імені Довбуша

Військове формування пропонує вакансії для потенційних контрактників з повним забезпеченням та підтримкою побратимів.

Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки оголосив про набір військовослужбовців до 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Військове формування запрошує громадян, які прийняли рішення долучитися до боротьби за незалежність України, пишуть Версії.

За інформацією центру комплектування в Івано-Франківську, потенційним контрактникам пропонується ознайомитися з наявними вакансіями та обрати відповідну військову спеціальність. Представники військового формування підкреслюють готовність забезпечити новобранців усім необхідним для виконання службових обов’язків.

Керівництво 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша гарантує майбутнім військовослужбовцям повне забезпечення, підтримку побратимів, які стануть справжньою родиною, а також достатню кількість активних бойових завдань для отримання практичного досвіду.

Для зацікавлених осіб в Івано-Франківській області працюють рекрутери, з якими можна зв’язатися за телефонними номерами 099 387 8718 та 093 055 2598. Альтернативно, потенційні кандидати можуть заповнити електронну анкету на офіційному веб-сайті військового формування.

“Кожен день без тебе – день, коли ворог іще живий!” – зазначають в Івано-Франківському центрі комплектування та соціальної підтримки.

68-а окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша є одним із військових формувань Збройних Сил України, яке активно бере участь у бойових діях проти російських окупантів. Бригада носить ім’я легендарного українського народного героя та опришківського ватажка Олекси Довбуша, який боровся за справедливість у Карпатському регіоні у XVIII столітті.

Набір до військового формування відбувається в рамках загальнонаціональної кампанії з комплектування Збройних Сил України добровольцями та контрактниками. Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки координує процес залучення нових військовослужбовців з регіону Івано-Франківщини.

Представники центру комплектування в Івано-Франківську підкреслюють важливість участі кожного громадянина у захисті територіальної цілісності України. Військове командування закликає осіб, які готові захищати державний суверенітет, не зволікати з подачею документів для вступу до лав бригади.

Детальну інформацію про умови служби, соціальні гарантії та процедуру вступу до 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша можна отримати у представників центру комплектування або на офіційному сайті військового формування.