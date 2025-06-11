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Франківський викладач – учасник VIII Київського полілогу у Верховному Суді

Автор: Любов Семанишин
11/06/2025 16:02
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Професор УКД Микола Карчевський долучився до обговорення актуальних питань антикорупційного правосуддя на VIII Київському полілозі у Верховному Суді, інформує Правда.іф.

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Науковець виступив під час панельної дискусії з темою «Ефективність антикорупційного правосуддя: фокус на протидії зловживанню процесуальними правами».

У межах доповіді вчений представив аналітичні дані платформи CrimeDataLab щодо XVII розділу Кримінального кодексу України. Професор Карчевський наголосив на проблемах ефективності в боротьбі з корупційними правопорушеннями та звернув увагу на тенденції, які не відповідають актуальним суспільним запитам.

Зокрема, йшлося про низьку суму неправомірної вигоди в більшості справ, проблеми правозастосування ст. 436-2 КК України (виправдовування агресії рф), складну ситуацію з протидією незаконному обігу наркотиків під час війни.

На думку доповідача, схильність системи до вибору «зручних» справ створює ризики втрати довіри до кримінальної юстиції. Виходом є посилення відкритості, адвокація даних та ефективна комунікація з громадськістю.

«Важливою умовою діяльності сучасних інститутів влади є відкритість та готовність до діалогу з громадянським суспільством. Це забезпечить стабільність функціонування, довіру до результатів роботи та подальший розвиток», – зауважив Микола Карчевський.