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У Долині планують збудувати масштабну сонячну електростанцію

Автор: Оксана Марушкевич
11/06/2025 15:43
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Долинська міська рада провела зустріч щодо енергетичної співпраці з потенційним інвестором з Туреччини. Зокрема, обговорювалася ідея будівництва сонячної електростанції. Проєкт передбачає значні масштаби.

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Пише Правда.іф з посиланням на Івана Диріва.

Іноземна компанія підготує презентацію, де представить себе, свої досягнення та реалізовані проєкти в Україні, зокрема на Миколаївщині.

“Комунікацію між міською радою та потенційним інвестором координують СТЕМ СОЛАР, які мають досвід у реалізації проєктів з відновлюваної енергетики в Україні. Вони відомі на території нашої громади: за компанією вже є успішно реалізовані проєкти з будівництва СЕС для КП “Водоканал” Долинської міської ради.

Наразі мова йде лише про перші обговорення. Остаточні рішення будуть прийматися після детального вивчення всіх аспектів та консультацій з депутатським корпусом”, – зазначає очільник громади.