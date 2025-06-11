На критичних ділянках доріг Прикарпаття відновлюють дорожнє покриття. ФОТО

На автошляхах Прикарпаття тривають ремонтні роботи.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Пише Правда.іф з посиланням на очільницю області Світлану Онищук.
За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області, цього тижня на дорогах державного значення області проводяться роботи з відновлення дорожнього покриття.
Йдеться про такі критичні ділянки, як:
-с. Вільшаниця — дорога Р-20 Тязів – Косів – Старі Кути;
-дорога Т-09-02 Креховичі – Дзвиняч;
-дорога Т-09-04 Озеряни – Кути.
Окрім цього, дорожники працюють над експлуатаційним утриманням шляхів:
-оновлення дорожньої розмітки та пішохідних переходів;
-встановлення нових дорожніх знаків відповідно до приписів;
-ремонт пошкодженого бар’єрного огородження;
-впорядкування узбіч, включно зі знищенням борщівника Сосновського — на Н-10 (Стрий – Мамалига, від Долини до Івано-Франківська), у Коломийській громаді та на Т-09-05 Делятин – Раківчи.