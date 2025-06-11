На критичних ділянках доріг Прикарпаття відновлюють дорожнє покриття. ФОТО

На автошляхах Прикарпаття тривають ремонтні роботи.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.іф з посиланням на очільницю області Світлану Онищук.

За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області, цього тижня на дорогах державного значення області проводяться роботи з відновлення дорожнього покриття.

Йдеться про такі критичні ділянки, як:

-с. Вільшаниця — дорога Р-20 Тязів – Косів – Старі Кути;

-дорога Т-09-02 Креховичі – Дзвиняч;

-дорога Т-09-04 Озеряни – Кути.

Окрім цього, дорожники працюють над експлуатаційним утриманням шляхів:

-оновлення дорожньої розмітки та пішохідних переходів;

-встановлення нових дорожніх знаків відповідно до приписів;

-ремонт пошкодженого бар’єрного огородження;

-впорядкування узбіч, включно зі знищенням борщівника Сосновського — на Н-10 (Стрий – Мамалига, від Долини до Івано-Франківська), у Коломийській громаді та на Т-09-05 Делятин – Раківчи.