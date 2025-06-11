Двоє випускників з Івано-Франківська склали тести з НМТ на 200 балів

Одинадцятикласники з Івано-Франківська Богдана Школьна та Андрій Свирид склали національний мультипредметний тест з окремих предметів на максимальний бал.

Про це повідомили на сторінках закладів, де навчались випускники, пише Фіртка.

Так, випускниця ліцею №10 Івано-Франківської міської ради Богдана Школьна отримала максимальний бал з української літератури.

“Це досягнення є свідченням високого рівня підготовки, наполегливої праці та глибоких знань. Ми пишаємося твоїм результатом і бажаємо подальших успіхів у реалізації освітніх і життєвих цілей. Нехай цей блискучий старт стане впевненим кроком до омріяного майбутнього”, — зазначили на сторінці ліцею №10.

Випускник ліцею №16 Івано-Франківської міської ради Андрій Свирид отримав 200 балів з математики.