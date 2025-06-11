За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

З числа повернених “на щиті” Оборонців полеглі з:

– Курщини;

– ⁠Харківщини;

– ⁠Луганщини;

– ⁠Донеччини;

– ⁠Запорізької області;

– ⁠Херсонщини.

Полеглих Оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.