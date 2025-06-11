На Прикарпатті затримали “незаконних туристів” з Миколаївщини, які прямували до Румунії

Прикордонники Чернівецького загону запобігли спробі незаконного перетину українсько-румунського кордону завдяки інформації від місцевого жителя. Чоловік повідомив прикордонникам про двох незнайомців, які прямували гірською стежкою у напрямку держрубежу.

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Пише Правда.іф з посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

“Пошукова група відділу прикордонної служби «Шибени» оперативно вирушила у вказаний район та виявила порушників кордону. Для припинення протиправних дій охоронцям кордону довелося здійснити кілька попереджувальних пострілів, оскільки один із порушників під час затримання вдався до втечі.

Згодом мешканці Миколаївської області зізналися, що планували під виглядом «туристів» незаконно потрапити до Румунії”, – йдеться у дописі.