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У Ланчинській громаді горів будинок
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Ланчинській громаді горів будинок

Автор: Олег Мамчур
11/06/2025 13:02
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11 червня о 00:01 на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Добротів Надвірнянського району.

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Прибувши на місце виклику, рятувальники оперативно ліквідували загоряння покрівлі та перекриття житлового будинку площею 90 м².

До ліквідації пожежі було залучено 9 осіб особового складу ГУ ДСНС в області та 3 одиниці техніки.

Без постраждалих. Причину пожежі встановлюють фахівці.