У Ланчинській громаді горів будинок

11 червня о 00:01 на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Добротів Надвірнянського району.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Прибувши на місце виклику, рятувальники оперативно ліквідували загоряння покрівлі та перекриття житлового будинку площею 90 м².

До ліквідації пожежі було залучено 9 осіб особового складу ГУ ДСНС в області та 3 одиниці техніки.

Без постраждалих. Причину пожежі встановлюють фахівці.