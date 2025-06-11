У Ланчинській громаді горів будинок

11 червня о 00:01 на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Добротів Надвірнянського району.
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Прибувши на місце виклику, рятувальники оперативно ліквідували загоряння покрівлі та перекриття житлового будинку площею 90 м².
До ліквідації пожежі було залучено 9 осіб особового складу ГУ ДСНС в області та 3 одиниці техніки.
Без постраждалих. Причину пожежі встановлюють фахівці.