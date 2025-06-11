Штовхнув і вдарив: у Франківську посадовець вчинив конфлікт із військовим

Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео конфлікту чоловіків у центрі Івано-Франківська.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області, інформує Правда.

“У відео один із учасників повідомив, що його штовхнув та вдарив ймовірно нетверезий чоловік. За даним фактом до поліції жодних звернень не надходило. Правоохоронці розпочали перевірку з метою надання правової кваліфікації події”, — зазначають у поліції.

Як стало відомо Фіртці, на відео посадовець Сергій Сікора, будучи ймовірно п’яним, вдарив військового на Стометрівці в Івано-Франківську. Сергій Сікора також погрожував своїм посвідченням.

Відомо, що посадовця звільнили у січні за пиятику на роботі.

Наразі він обіймає посаду головного спеціаліста відділу інфраструктури, містобудування, архітектури та ЖКГ Івано-Франківської РДА.