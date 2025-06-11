Оголосили в розшук хлопця з Калуша, який виїхав за кордон. ВІДЕО

Сьогодні вранці, 11 червня, поступила інформація, що поліція розшукує 17-річного Володимира Рочняка, який вийшов з гуртожитка у місті Калуш на Івано-Франківщині і зник.

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У місцевому Телеграм-каналі з’явився запис відеозвернення, де хлопець пояснив причину свого зникнення. Він повідомив, що виїхав за кордон і з ним все добре. Чекаємо підтвердження від правоохоронців.

ОНОВЛЕНО: Поліцейські Прикарпаття розшукали 17-річного хлопця, який 10 червня вийшов із гуртожитку в місті Калуші та не повернувся.

Правоохоронці встановили, що близько обіду того ж дня неповнолітній перетнув державний кордон України. Поліція продовжує роботу, опитує законного представника хлопця