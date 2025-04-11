Диагностика и терапия множественной миеломы: рекомендации специалистов клиники Ассута

Множественная миелома — достаточно редкое заболевание, которому подвержены в основном люди старшего возраста. Но в последнее время наблюдается «омоложение» заболевания и все чаще можно встретить этот диагноз у пациентов моложе 30 лет.

Специалисты израильской клиники Ассута рассказали, как проходит диагностика и какие на сегодня существуют эффективные методы лечения.

Постановка диагноза: все что нужно знать

При множественной миеломе, злокачественная опухоль поражает плазматические клетки вырабатывающие иммуноглобулины, которые и должны бороться с опухолевыми клетками и инфекциями. Из-за новообразований страдает костная ткань, кровь и почки.

При этом болезнь может протекать длительный период незаметно, но чем быстрее приступить к лечению, тем выше шанс уменьшить количество аномальных плазматических клеток. Стоит отметить, что полностью избавиться от миеломы нельзя, но при правильно подобранной терапии можно войти в ремиссию и прожить долгую жизнь без потери качества.

Диагностика в клинике Ассута проходит за несколько дней. За это время пациента осматривают, берут все необходимые анализы и проводят исследования: делают биопсию костного мозга, рентген или компьютерную томографию костей. Также назначают иммунофенотипирование ткани опухоли — необходимая процедура для более точного подбора индивидуального протокола лечения.

Основные методы терапии

Лечение множественной миеломы в Израиле в крупнейшей клинике Ассута состоит из различных методов: химиотерапии, стероидов и даже трансплантации стволовых клеток.

Чаще всего гематологи клиники используют в лечении такие стероиды как талидомид и бортезомиб в сочетании с другими препаратами. Талидомид направлен на уничтожение миеломных клеток, в то время как бортезомиб способствует накоплению белка внутри раковых клеток, тем самым уничтожая их.

Если пациенту необходима интенсивная терапия, то врач назначает высокие дозы химиотерапевтических препаратов. И хотя это помогает уничтожить аномальные клетки, это также негативно сказывается на костном мозге. В таком случае может понадобиться трансплантация стволовых клеток, которые извлекают из организма пациента еще до прохождения химиотерапии.

При лечении миеломы может понадобиться сопроводительная терапия, которая поможет улучшить здоровье пациента и избавит от осложнений. Подробнее об особенностях терапии можно узнать на сайте клиники.