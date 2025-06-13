«Дикий Гуцул» Василь Гайдейчук збирає на дрони для «едельвейсів». ВІДЕО

Волонтер і гуморист Василь Гайдейчук з Коломиї збирає донати на дрони для 10 гірсько-штурмової бригади “Едельвейс” дуже оригінальним способом.
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Він трембітає будь-яку мелодію за донат мінімум 200 грн, бо це число, каже, символізує “хорошого москаля”, пише Репортер.
За словами Василя Гайдейчука, аби збирати більше донатів, людям потрібно надати якихось свіжих емоцій.
У нагоді стала трембіта, яку десь 7-8 років тому Василь з колегою випадково придбав у сувенірному магазині. Два роки вчився на ній грати.
І прийшла така ідея, щоби виставляти десь у соцмережах про те, що можу заграти за донат будь-яку мелодію на трембіті, – розказує Василь Гайдейчук. – Я це придумав у січні. У перший же день було близько 2000 грн донатів по 500 і 1000 грн. Перша мелодія була – «Місія нездійсненна», далі – «Гуцулка Ксеня».
Також тоді хтось замовив «Чардаш» Вітторіо Монті. За словами волонтера, це дуже складна мелодія. Її не вийшло зіграти з першого разу, знадобилося аж три дублі.
Взимку Василь Гайдейчук знімає свої відео у приміщенні, а зараз влітку виходить на озеро чи на зарінок біля дому. Записує там відео, як трембітає замовлену мелодію. От, нещодавно замовили «Симфонію № 5» Людвіга ван Бетховена.
А замовити будь-яку мелодію й задонатити можна, написавши на сторінку «Дикий гуцул» в Інстаграмі чи в Телеграмі.
Якщо ви хочете зробити щось з цікавим творчим моментом, заходите на сторінку, робите донат мінімум 200 грн, скидаєте мені скріншот і пишете мелодію, яку б ви хотіли, – пояснює Василь Гайдейчук. – Можна замовити навіть якісь музичні привітання на день народження чи ювілей. Що захочете, то можна зробити за допомогою трембіти. Я буду старатися, як можу, бо всі ці гроші йдуть для наших захисників і захисниць.