Обласну дитячу лікарню вдруге очолив Тарас Мельник

Сьогодні під час сесії депутати Івано-Франківської обласної ради більшістю голосів підтримали перепризначення Тараса Мельника на посаду генерального директора Обласної дитячої лікарні.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Контракт укладено строком на п’ять років, пише Правда.іф з посиланням на Обласну дитячу лікарню
“Це рішення — більше, ніж формальність. Це — визнання лідерства, довіра до команди, віра в бачення майбутнього дитячої медицини.
За роки спільної праці Тарас Михайлович неодноразово доводив: у центрі всього — дитина.
Його стратегія розвитку, людяність, стійкість у найтяжчі часи, готовність боротися за кожну дитячу історію — надихають і згуртовують”, – йдеться у дописі.