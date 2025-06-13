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Обласну дитячу лікарню вдруге очолив Тарас Мельник

Автор: Оксана Марушкевич
13/06/2025 16:11
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Сьогодні під час сесії депутати Івано-Франківської обласної ради більшістю голосів підтримали перепризначення Тараса Мельника на посаду генерального директора Обласної дитячої лікарні.

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Контракт укладено строком на п’ять років, пише Правда.іф з посиланням на Обласну дитячу лікарню

“Це рішення — більше, ніж формальність. Це — визнання лідерства, довіра до команди, віра в бачення майбутнього дитячої медицини.

За роки спільної праці Тарас Михайлович неодноразово доводив: у центрі всього — дитина.

Його стратегія розвитку, людяність, стійкість у найтяжчі часи, готовність боротися за кожну дитячу історію — надихають і згуртовують”, – йдеться у дописі.