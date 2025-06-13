Обласну дитячу лікарню вдруге очолив Тарас Мельник

Сьогодні під час сесії депутати Івано-Франківської обласної ради більшістю голосів підтримали перепризначення Тараса Мельника на посаду генерального директора Обласної дитячої лікарні.

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Контракт укладено строком на п’ять років, пише Правда.іф з посиланням на Обласну дитячу лікарню