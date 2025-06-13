Громадянин Сирії намагався незаконно перетнути держкордон з фальшивими документами

На Буковині прикордонники виявили у іноземця підроблені документи.

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Співробітники Держприкордонслужби України постійно застосовують інноваційне спеціальне обладнання для виявлення підроблених паспортів та документів. Так, минулої ночі в пункті пропуску «Мамалига» прикордонники Чернівецького загону викрили спробу перетину державного кордону з використанням фальшивого документа.

До пункту пропуску на виїзд з України до Республіки Молдова прибув 57-річний громадянин Сирійської Арабської Республіки. Під час перевірки паспортних документів іноземець повідомив про втрату особистих документів та надав для ідентифікації свідоцтво на повернення, видане дипломатичною установою своєї країни.

“У ході поглибленої перевірки, зокрема із застосуванням спеціального технічного обладнання, прикордонники встановили, що пред’явлений документ має ознаки підробки. Для подальшого прийняття правового рішення, правопорушника передали співробітникам Нацполіції”, – йдеться у дописі.

За даним фактом прикордонники направили повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст.358 ККУ «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів».