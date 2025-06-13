В Україну повернули тіла 1200 загиблих, зокрема військовослужбовців.
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“За твердженням російської сторони тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Репатріація відбулася згідно домовленостей у Стамбулі”, – повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.