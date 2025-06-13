Суд заборонив Трампу використовувати Нацгвардію для придушення протестів у Каліфорнії

Окружний суд у Сан-Франциско визнав незаконним рішення адміністрації Дональда Трампа застосувати Національну гвардію для стримування протестів у Каліфорнії, спричинених антиміграційними рейдами.

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Про це повідомляє Reuters.

Суддя Чарльз Бреєр дійшов висновку, що мирні демонстрації у Лос-Анджелесі не відповідають визначенню «повстання», яке дозволяло б федеральному уряду вводити війська. Він також наголосив на можливому порушенні першої поправки до конституції США, що гарантує свободу слова та зібрань.

Згідно з рішенням суду, починаючи з опівночі 13 червня, Нацгвардія повинна повернутися під контроль штату, а саме — під керівництво губернатора Ньюсома, який і подав позов. Це стало вагомою правовою перемогою для демократів на тлі напружених відносин із Вашингтоном щодо імміграційної політики.

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія) шостий день тривають протести, що спалахнули після масштабної операції Служби імміграції та митного контролю США (ICE), яка за тиждень затримала щонайменше 118 осіб без документів.