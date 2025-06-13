Мешканець Яремче захопив землю і збудував заклад біля Прута

Прокурори Надвірнянської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Яремчанської територіальної громади за фактом самовільного будівництва будівлі на самовільно зайнятій земельній ділянці в охоронній зоні.
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Про це інформує Івано-Франківська обласна прокуратура.
Слідство встановило, що обвинувачений звів заклад громадського харчування на самовільно захопленій ділянці, яка належить територіальній громаді м. Яремче, а також частково перебуває в водоохоронній зоні річки Прут, тобто в санітарній охоронній зоні. Жодних дозвільних документів чоловік не мав.
За вказане правопорушення обвинуваченому загрожує до трьох років покарання позбавлення волі.