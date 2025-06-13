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Мешканець Яремче захопив землю і збудував заклад біля Прута
Диван на коліщатках в темній вітальні

Мешканець Яремче захопив землю і збудував заклад біля Прута

Автор: Олег Мамчур
13/06/2025 17:19
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Прокурори Надвірнянської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Яремчанської територіальної громади за фактом самовільного будівництва будівлі на самовільно зайнятій земельній ділянці в охоронній зоні.

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Про це інформує Івано-Франківська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що обвинувачений звів заклад громадського харчування на самовільно захопленій ділянці, яка належить територіальній громаді м. Яремче, а також частково перебуває в водоохоронній зоні річки Прут, тобто в санітарній охоронній зоні. Жодних дозвільних документів чоловік не мав.

За вказане правопорушення обвинуваченому загрожує до трьох років покарання позбавлення волі. 