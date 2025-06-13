Мешканець Івано-Франківщини задекларував 631 мільйон гривень доходів

За результатами щорічного декларування доходів, 133 прикарпатці задекларували мільйонні доходи, отримані минулого року.

Загальна сума їхніх доходів склала майже 1,3 мільярда гривень. У порівнянні до минулого року кількість мільйонерів зросла на 24, повідомив під час пресконференції в.о начальника Головного управління ДПС в Івано-Франківській області Віктор Яцишин, пише Правда.іф.

Найбільшу суму серед них задекларував мешканець Косівщини – майже 631 мільйон гривень, з яких 560 мільйонів гривень становив дохід, отриманий у вигляді дивідендів, та 71 мільйон гривень – доходи, отримані з джерел за межами України.

“Загалом цього року 7112 мешканців Івано-Франківщини подали декларації про доходи, задекларувавши понад 3 мільярда гривень. Відповідно до поданих декларацій, на бюджетні рахунки повинно надійти 113,3 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та військового збору, понад третину цієї суми, – 41 мільйон гривень – прикарпатці вже сплатили до бюджету.”, – коментує підсумки кампанії керівник обласної податкової служби та нагадує, що граничний термін сплати таких зобов’язань – 31 липня.

Що ж до видів доходів, то аналіз декларацій, поданих громадянами, показує що найчастіше мешканці Івано-Франківщини вказували такі доходи як: