На Прикарпатті в останню путь провели загиблого Героя Миколу Телепчука. ФОТО

Сьогодні Тлумацька громада вкотре зібралася, щоб провести в останню дорогу нашого земляка, життя якого обірвалося під час боротьби проти російських окупантів.

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Повідомляє Тлумацька міська рада

13 червня у Тлумачі поховали сержанта Миколу Телепчука, який став на захист України, її незалежності та разом з побратимами самовіддано давав відсіч ворожим військам.

Віддати останню шану Герою прийшли родина, друзі, побратими, знайомі, містяни та небайдужі жителі громади.

Поховали Миколу Телепчука на міському кладовищі з усіма військовими почестями. Рідним Героя вручили Державний Прапор України, який військові зняли та склали з домовини. Оркестр виконав Гімн України, а почесна варта здійснила салют. Квіти й вінки вкрили могилу Героя, символізуючи шану і пам’ять про його відвагу та самопожертву.