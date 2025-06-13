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Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті в останню путь провели загиблого Героя Миколу Телепчука. ФОТО

Автор: Оксана Марушкевич
13/06/2025 17:47
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Сьогодні Тлумацька громада вкотре зібралася, щоб провести в останню дорогу нашого земляка, життя якого обірвалося під час боротьби проти російських окупантів.

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Повідомляє Тлумацька міська рада

13 червня у Тлумачі поховали сержанта Миколу Телепчука, який став на захист України, її незалежності та разом з побратимами самовіддано давав відсіч ворожим військам.

Віддати останню шану Герою прийшли родина, друзі, побратими, знайомі, містяни та небайдужі жителі громади.

Поховали Миколу Телепчука на міському кладовищі з усіма військовими почестями. Рідним Героя вручили Державний Прапор України, який військові зняли та склали з домовини. Оркестр виконав Гімн України, а почесна варта здійснила салют. Квіти й вінки вкрили могилу Героя, символізуючи шану і пам’ять про його відвагу та самопожертву.

“Життєвий шлях захисника зупинився дуже рано, та пам’ять про подвиг Миколи Телепчука назавжди залишиться в наших серцях. Він навічно увійшов до лав Небесного Воїнства, і тепер з Небес захищатиме Україну і усіх нас.

Ми низько схиляємо голови на знак поваги й шани до полеглого воїна, який пішов у вічність, але назавжди залишиться в серці кожного з нас.

Вічний спокій душі та слава воїну, який віддав життя за волю та незалежність України”, – йдеться у дописі.