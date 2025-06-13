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Калушанка Христина Демчук стала бронзовою призеркою Чемпіонату Європи U17 з вільної боротьби

Автор: Оксана Марушкевич
13/06/2025 18:03
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У столиці Північної Македонії, місті Скоп’є, триває чемпіонат Європи з вільної боротьби серед юніорів U17.

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На борцівському килимі за бронзову медаль змагалася представниця Калуської громади — Христина Демчук, пише Галицький Кореспондент

Юна спортсменка виборола третє місце, принісши Україні чергову нагороду на міжнародній арені. Христина є вихованкою Калуської дитячо-юнацької спортивної школи, де її тренують Юрій Кірілов, Орест Скобельський, а також її батько — Роман Демчук, який нині захищає Україну на фронті.

Попри відстань, батькова підтримка й настанови залишаються поруч із донькою, надихаючи її на нові перемоги.

Ми щиро дякуємо Христині та її наставникам за силу духу, наполегливість і спортивну майстерність. Калуська громада пишається твоїм здобутком, Христинко!,” – йдеться в дописі.