Калушанка Христина Демчук стала бронзовою призеркою Чемпіонату Європи U17 з вільної боротьби

У столиці Північної Македонії, місті Скоп’є, триває чемпіонат Європи з вільної боротьби серед юніорів U17.

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На борцівському килимі за бронзову медаль змагалася представниця Калуської громади — Христина Демчук, пише Галицький Кореспондент

Юна спортсменка виборола третє місце, принісши Україні чергову нагороду на міжнародній арені. Христина є вихованкою Калуської дитячо-юнацької спортивної школи, де її тренують Юрій Кірілов, Орест Скобельський, а також її батько — Роман Демчук, який нині захищає Україну на фронті.

Попри відстань, батькова підтримка й настанови залишаються поруч із донькою, надихаючи її на нові перемоги.