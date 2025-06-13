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На Прикарпатті собака впав у колодязь. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті собака впав у колодязь. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
13/06/2025 18:35
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На вулиці Шептицького, в місті Долина, собака впала у колодязь і не могла самостійно вибратися. Господар також не зміг їй допомогти.

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Про це пише Правда з посиланням на ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

Інформація про подію надійшла до рятувальників від місцевого жителя.

На місце виклику прибули працівники ДСНС. За допомогою спеціального спорядження вони спустилися в колодязь, витягнули собаку та передали її власнику. Тварина не зазнала ушкоджень.

На Прикарпатті собака впав у колодязь. ФОТО