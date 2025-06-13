На Прикарпатті собака впав у колодязь. ФОТО

На вулиці Шептицького, в місті Долина, собака впала у колодязь і не могла самостійно вибратися. Господар також не зміг їй допомогти.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Про це пише Правда з посиланням на ГУ ДСНС в Івано-Франківській області.

Інформація про подію надійшла до рятувальників від місцевого жителя.

На місце виклику прибули працівники ДСНС. За допомогою спеціального спорядження вони спустилися в колодязь, витягнули собаку та передали її власнику. Тварина не зазнала ушкоджень.