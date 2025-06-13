У Калуші ветеран із Запоріжжя побрався з коханою

У Калуші 11 червня ветеран російсько-української війни Володимир Дегтяренко одружився зі своєю обраницею Юлією Світіч.

Про це у коментарі Суспільному розповіла наречена.

Жінка каже: спершу планували одружитися онлайн у застосунку “Дія”, проте через чергу вирішили подати заяву до ДРАЦСу та провести церемонію наживо.

Володя — молодець. Перед тим ми тренувалися. Син так сміявся, питав: “Володю, ти хоча б, коли будуть питати, чи збираєшся брати за дружину Юлію Світіч, як будеш відповідати?” Володя вдома казав: “Так, звичайно”. Але в ДРАЦСі він спочатку сказав: “Ні”. І не тому, що не хотів, але просто от через його афазію. І я там вже перепитала: “Чи ти хочеш, щоб я була твоєю дружиною?” То він вже відповів: “Так”. Недаремно ми тренувалися писати лівою рукою. Він зміг поставити свій підпис. Він все зміг, — розповідає Юлія Світіч.

На весілля не змогли приїхати рідні із Запоріжжя, проте поруч були друзі, з якими пара потоваришувала у Калуші. Перед подією, каже Юлія, дуже нервувала.

Це — дійсно такий відповідальний момент. Ну, звичайно, я розумію, що ми з Володею — до кінця життя і по-інакшому не буде. Але якось так трепетно, щемливо було. Коли кажуть: можна жити й не одружуватися — ні, все одно це інакші відчуття. І Володя потім вже сидів, дивився на обручку і казав: “Дружина”. В нього вийшло це сказати. Це — дуже щемливо. Я бажаю кожній і кожному прожити такі миті, — ділиться емоціями Юлія.

Ветерану Володимиру Дегтяренку діагностували афазію та параліч правого боку після того, як він потрапив у ДТП. Аварія сталася 10 вересня 2024 року у селі Майдан на Івано-Франківщині. Після двох місяців перебування у лікарні чоловік не міг ходити та розмовляти.

Його кохана Юлія Світіч самостійно взялася за здоровʼя чоловіка та почала реабілітацію вдома. Вона заново вчила його ходити, розмовляти та писати лівою рукою. У Калуш пара переїхала із Запоріжжя після двадцяти років розлуки.