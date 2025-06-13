У Франківську до 15 років тюрми засудили колаборанта з Луганщини

В Івано-Франківську засуджено до 15 років за ґратами ще одного учасника нзф, який воював на боці окупантів.

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську обласну прокуратуру.

За публічного обвинувачення прокурорів Івано-Франківської обласної обласної громадянина України суд визнав винним у державній зраді, колабораційній діяльності та участі у терористичній організації (ч.2 ст.111, ч.7 ст.111-1, ч.1 ст. 258-3 КК України).Івано-Франківська обласна прокуратура

Йому призначено покарання – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

“Прокурори в суді довели, що мешканець Луганщини воював на боці ворога від початку повномасштабного вторгнення. У лютому 2022 року він добровільно вступив до складу незаконного збройного формування так званого «206 окремого стрілецького полку народної міліції» терористичної організації «лнр». На службі в окупантів учасник нзф спочатку патрулював вулиці, проводив фільтраційні заходи на блок-постах, будував фортифікаційні споруди, а згодом отримав посаду оператора- навідника БМП-1″, – йдеться у дописі.

Він виконував бойові завдання у Соледарі, Первомайську, Білогорівці. Також до його обов’язків входила доставка та висадка десанту, евакуація поранених та охорона позицій ворожої армії.

У червні 2024 року під час зіткнення зі Збройними Силами України неподалік Білогорівки його злочинна діяльність була припинена.

Досудове розслідування – Управління СБУ в області.

11 червня 2025 року Івано-Франківський міський суд виніс бойовику вирок.