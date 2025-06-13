На Прикарпатті судили жінку, яка незаконно вивезла сина за кордон

Калуський міськрайонний суд виніс вирок мешканці Калуша, яка використала підроблені документи, щоб переправити сина призовного віку через кордон.

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Пише КУРС з посиланням на вирок суду.

КУРС писав, що на початку грудня 2023 року мешканка Калуша разом із жителькою Коломийського району знайшли через соціальні мережі осіб, які виготовили для них підроблені висновки лікарсько-консультативної комісії. У документах зазначалося, що жінки мають невиліковні захворювання та потребують постійного догляду. А це є підставою для супроводу родичем за кордон згідно з вимогами чинного законодавства.

Коли прикарпатки отримали підроблені довідки, вони разом із синами 2000 та 1998 років народження приїхали до одного з пунктів пропуску, що в Чернівецькій області, де надали прикордонникам підроблені документи.

У результаті чоловіки змогли незаконно виїхати. Згодом їхні матері самостійно повернулись на територію держави через інші пункти пропуску, чим фактично підтвердили відсутність будь-якої потреби в догляді.

Суд визнав мешканку Калуша винною за ч. 1 ст. 332 “Незаконне переправлення осіб через державний кордон України”, ч. 4 ст. 358 КК України “Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів” і призначив 3 роки позбавлення волі. Проте на підставі ст. 75 КК України звільнив її від відбування покарання та встановив іспитовий строк тривалістю два роки.

До обставин, які пом’якшують покарання, зарахували щире каяття у вчиненому, активне сприяння розкриттю кримінальних правопорушень, наявність тяжкого захворювання, та те, що чоловік підсудної захищає Україну у складі Збройних сил України та вважається зниклим безвісти.

Судовий процес над жителькою Коломийського району продовжується.