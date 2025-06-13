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В Устеріках на Франківщині відкрили пам'ятну дошку бійцю Роману Моканюку
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Устеріках на Франківщині відкрили пам’ятну дошку бійцю Роману Моканюку

Автор: Олег Мамчур
13/06/2025 20:17
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У селі Устеріки Білоберізької громади 12 квітня 2025 року відкрили меморіальну дошку військовослужбовцю Роману Моканюку.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці Верховинської районної державної адміністрації.

Пам’ятний знак встановили на фасаді Устеріківської гімназії.

Віддати шану полеглому на війні бійцю прийшли його дружина і син, родичі, друзі, військовослужбовці, учні та вчителі школи, односельці, священнослужителі та представники влади.

Що відомо про Романа Моканюка

Роман Моканюк народився 3 травня 1983 року в селі Устеріки. Жив у Гриняві.

Чоловік служив стрільцем-помічником гранатометника 3 штурмового відділення 5 окремої штурмової Київської бригади. Військовослужбовець загинув 29 травня 2024 року на Бахмутському напрямку внаслідок мінометного обстрілу.