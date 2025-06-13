В Устеріках на Франківщині відкрили пам’ятну дошку бійцю Роману Моканюку

У селі Устеріки Білоберізької громади 12 квітня 2025 року відкрили меморіальну дошку військовослужбовцю Роману Моканюку.
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Про це повідомили на Facebook-сторінці Верховинської районної державної адміністрації.
Пам’ятний знак встановили на фасаді Устеріківської гімназії.
Віддати шану полеглому на війні бійцю прийшли його дружина і син, родичі, друзі, військовослужбовці, учні та вчителі школи, односельці, священнослужителі та представники влади.
Що відомо про Романа Моканюка
Роман Моканюк народився 3 травня 1983 року в селі Устеріки. Жив у Гриняві.
Чоловік служив стрільцем-помічником гранатометника 3 штурмового відділення 5 окремої штурмової Київської бригади. Військовослужбовець загинув 29 травня 2024 року на Бахмутському напрямку внаслідок мінометного обстрілу.