На Калущині розшукали зниклу місцеву жительку

До Калуського районного відділу поліції за допомогою відшукати невістку звернулась місцева мешканка. Жінка повідомила, що її 38 – річна невістка після побутової сварки пішла з дому та не виходить на зв’язок.

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Пише Правда.іф з посиланням на Калуський районний відділ поліції

В ході розшукових заходів, поліцейські оперативно встановили місце перебування зниклої. З жінкою все гаразд. Ніяких протиправних дій відносно неї не було вчинено, жертвою будь-якого злочину за час відсутності не стала.

Поліція Калущини звертається до мешканців краю буди доброзичливими та уважними один до одного.