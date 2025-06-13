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На Калущині розшукали зниклу місцеву жительку

Автор: Оксана Марушкевич
13/06/2025 20:43
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До Калуського районного відділу поліції за допомогою відшукати невістку звернулась місцева мешканка. Жінка повідомила, що її 38 – річна невістка після побутової сварки пішла з дому та не виходить на зв’язок.

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Пише Правда.іф з посиланням на Калуський районний відділ поліції

В ході розшукових заходів, поліцейські оперативно встановили місце перебування зниклої. З жінкою все гаразд. Ніяких протиправних дій відносно неї не було вчинено, жертвою будь-якого злочину за час відсутності не стала.

Поліція Калущини звертається до мешканців краю буди доброзичливими та уважними один до одного.