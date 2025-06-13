Закликають підтримати поета: у Калуші встановили банер з цитатами Юрія Іздрика

На будівлі Калуської дитячої музичної школи встановлено банер із цитатами поета, лавреата Національної премії ім. Тараса Шевченка (2025 року, за збірку «Колекція»), калушанина Юрія Іздрика.
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Повідомляє Андрій Найда, пише Правда.іф.
Банер встановлено на стіні, що «дивиться» на пам’ятник Іванові Франку, і повністю імітує стилістику будівлі. На ньому — цитати із творчості поета, які калушани у березні обрали під час відкритого голосування.
“Сподіваємося, рядки, розташовані на банері, надихатимуть, мотивуватимуть, підтримуватимуть. А сама локація — стане новою фотозоною чи місцем для релаксу, роздумів та емоційного перезавантаження.
Своєю зацікавленістю, присутністю, фото, відео у соціальних мережах підтримаймо поета, чию творчість зараз намагаються незаслужено принизити, а автора — позбавити Шевченківської премії. Адже поезія Іздрика — жива, щира і самобутня, відображає дух сучасності. Через це вона відгукується серед людей різного віку, вдачі, уподобань”, – зазначає Андрій Найда.