На Рожнятівщині батько з сином отримали умовні терміни за побиття поліцейських

На Івано-Франківщині батько та його син отримали умовні терміни покарання за опір працівникам поліції та заподіяння їм легких тілесних ушкоджень під час виконання службових обов’язків. Суд врахував їхнє розкаяння та повне відшкодування завданих збитків.

Як йдеться у вироку від 9 червня, інцидент стався ввечері 8 січня 2021 року у селі Небилів, коли двоє співробітників поліції прибули на виклик щодо домашнього насильства. Заявниця повідомила, що її батько вчинив щодо неї протиправні дії, пише Бліц-Інфо

Поліцейські, які перебували у формі та на службовому автомобілі, з дозволу заявниці зайшли до будинку для з’ясування обставин. Невдовзі після цього додому повернулися батько, що був у стані алкогольного сп’яніння, та його син. Побачивши правоохоронців, вони одразу виявили агресію.

Батько почав лаятися, схопив одного з поліцейських, притиснув його до стіни та двічі вдарив по обличчю. Син в той момент притиснув до стіни іншого поліцейського і вдарив його в ліве плече. Судово-медична експертиза підтвердила, що обидва працівники поліції отримали легкі тілесні ушкодження.

Коли один з поліцейських спробував викликати підкріплення, батько побіг за ним, вдарив у груди та вибив телефон з рук. Далі правоохоронець змушений був застосувати газовий балончик.

Протистояння продовжилося на вулиці. Син вийшов з дому з металевою трубою, погрожуючи поліцейським, і розбив дзеркало службового автомобіля, а також погрожував підпалити транспортний засіб. Слідом за ним вийшов батько, який продовжував ображати та погрожувати фізичною розправою, тримаючи в руках дерев’яний брус та вила. Лише після повторного застосування газового балончика одним з поліцейських, агресивні дії чоловіків були припинені.

Під час судового засідання обвинувачені частково визнали свою провину, посилаючись на те, що через темряву та одяг не одразу впізнали правоохоронців. Проте, їхні пояснення були спростовані доказами. Обидва висловили щире каяття та повідомили, що повністю відшкодували потерпілим завдані збитки.

Суд визнав батька та сина винними в опорі працівникам поліції та умисному заподіянні їм легких тілесних ушкоджень, що є нетяжкими злочинами.

При винесенні вироку суд врахував низку обставин, що пом’якшують покарання, зокрема добровільне відшкодування шкоди та те, що обоє вперше притягуються до кримінальної відповідальності. Обтяжуючою обставиною для батька стало вчинення злочинів у стані алкогольного сп’яніння.

Враховуючи всі обставини справи, суд призначив батькові покарання у виді 3 років позбавлення волі, звільнивши його від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки. На нього покладено обов’язки періодично з’являтися для реєстрації в орган пробації, повідомляти про зміну місця проживання/роботи та не виїжджати за межі України без погодження.

Сину було призначено покарання у виді 2 років 6 місяців позбавлення волі, також зі звільненням від відбування з іспитовим строком на 1 рік 6 місяців. На нього покладено аналогічні обов’язки.

Суд також скасував арешт майна (пошкоджених частин автомобіля та металевої труби), а речові докази – знищити. Обвинувачених зобов’язали солідарно відшкодувати державі 1 165 гривень 15 копійок за проведення експертиз. Цивільні позови потерпілих були залишені без розгляду, оскільки збитки вже відшкодовані.

Вирок може бути оскаржений протягом тридцяти днів.