Латають ями й оновлюють розмітки: які роботи проводять на дорогах Прикарпаття

Цього тижня на територіальних дорогах державного значення в Івано-Франківській області тривають роботи з ліквідації аварійної ямковості, які виконує підрядна організація на замовлення Служби відновлення.

Основні локації:

с. Стриганці (дорога Р-20 Тязів – Косів – Старі Кути);

ділянка Цінева – Дуба (Т-09-02 Креховичі – Дзвиняч);

від Озерян до Хотимира (Т-09-04 Озеряни – Кути).

Паралельно ведуться: