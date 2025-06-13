Латають ями й оновлюють розмітки: які роботи проводять на дорогах Прикарпаття

Цього тижня на територіальних дорогах державного значення в Івано-Франківській області тривають роботи з ліквідації аварійної ямковості, які виконує підрядна організація на замовлення Служби відновлення.
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Основні локації:
- с. Стриганці (дорога Р-20 Тязів – Косів – Старі Кути);
- ділянка Цінева – Дуба (Т-09-02 Креховичі – Дзвиняч);
- від Озерян до Хотимира (Т-09-04 Озеряни – Кути).
Паралельно ведуться:
- оновлення розмітки і пішохідних переходів (Н-09, Н-10);
- ремонт бар’єрного огородження в с. Яблуниця (Н-09);
- упорядкування узбіч: обрізка дерев, знищення борщівника (на дорогах Н-10, Р-20, Т-09-05, Т-09-06).