У “кольоровому” струмку у Вовчинці таки виявили забруднення. ДОКУМЕНТ

Державна екологічна інспекція Карпатського округу підтвердила факт забруднення струмка у селі Вовчинець поблизу Івано-Франківська.

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Про це “Галці” повідомили у відповіді екоінспекції на офіційний запит.

Фахівці інспекції провели обстеження річища так званого струмка “Безіменного” 13 травня та відібрали дві проби поверхневих вод. Лабораторні дослідження виявили:

у першій пробі: перевищення ХСК (хімічне споживання кисню) — у 1,06 раза, БСК5 (біологічне споживання кисню) — у 2,53 раза;

у другій пробі: ХСК — у 1,23 раза, БСК5 — у 2,7 раза.

Як пояснюють фахівці, такі показники свідчать про значне органічне забруднення, що є порушенням ст. 95 Водного кодексу України і може становити небезпеку для довкілля та здоров’я людей.

Матеріали перевірки передали до Нацполіції для подальшого розслідування. Джерело забруднення наразі не встановлено.

13 травня мешканці Вовчинця повідомили про випадок зміни кольору води у струмку на вулиці Потічній — вода набувала червоного відтінку. Це вже не перший подібний інцидент у цій місцевості.

Вперше зміну кольору струмка зафіксували 4 березня 2025 року. Тоді показники кількох показників були перевищені у 1,4 та 3,13 раза.