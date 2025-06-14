В Івано-Франківську вдруге пройде Шекспірівський фестиваль

За цей рік Франківський драмтеатр став членом Європейської мережі Шекспірівських фестивалів, а це означає, що ми маємо надійних партнерів.

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Цьогоріч у програмі представлені виключно українські вистави, бо безпекова ситуація в Україні зупиняє іноземні театри від поїздки до нас, пише Місто.

“Дуже символічно для нас, що ми починаємо фестиваль нашою виставою і закінчуємо виставою Луганського театру, який релокований зараз у Суми. Також на початку відбудеться акція “Будь голосом полонених”. Це хороша нагода продовжувати говорити світові про Україну, розширювати наші партнерства, гастролювати і бути сильними, щоб підтримувати сили оборони України і творити та популяризувати український театр. Бо він потрібен українцям, він цікавий світові, він є важливим чинником культурної дипломатії”, – наголошує генеральний директор фестивалю Ростислав Держипільський.

Програму розширили, зберігши освітньо-наукову складову, додали формат «Шекспір на екрані», обіцяють представити стенд-ап про Шекспіра та музичну програму, які відбуватимуться щодня на новій локації у внутрішньому дворику театру – патіо-сцені (вхід за вільний донат). Під час фестивалю проведуть збір на автомобіль для бійця ІІІ штурмової бригади – актора Франківського театру Богдана Романюка.

А ще – на конкурсній основі відібрали команду студентів, які матимуть прекрасну нагоду бути слухачами Літньої театрознавчої школи, кураторами якої є Ніколета Чінпоеш (Вустерський університет, Велика Британія) та Софія Роса-Лаврентій (Львівський національний університет ім. І. Франка).

У театрі відкрили ще одну локацію – внутрішній дворик театру, де планують проводити не тільки в рамках Шекспірівського фестивалі, але й надалі влаштовувати покази вистав.

Розпочнеться фестиваль 15 червня в неділю о 15:30 акцією «Будь голосом полонених» при вході до театру. Ми спільно з нашими гостями з Британії, Польщі підтримаємо родини полонених і зниклих безвісти.

Програма шестиденного фестивалю насичена: 8 вистав за Шекспіром

До Івано-Франківська на фестиваль приїдуть гості з Великої Британії – Майкл Добсон, шекспірознавець, професор, директор Шекспірівського інституту Бірмінгемського університету у Стретфорді-на-Ейвоні, Ніколета Чинпоеш, шекспірознавиця, професорка шекспірівських студій Вустерського університету, членкиня Ради Європейської асоціації дослідників Шекспіра та Ради Мережі шекспірівських фестивалів, Анна Ковальче-Павлик, дослідниця і президентка польського Шекспірівського товариства, шекспірознавиця Ема Вірубалова із дублінського Трініті коледжу, Філіп Парр – голова Європейської мережі Шекспірівських фестивалів і режисер.

Програму фестивалю можна переглянути за посиланням – https://ifshakespeare.in.ua/#program-top