Понад п’ять десятків артсистем, 3 танки та 1130 піхотинців: Генштаб оприлюднив втрати рф

За минулу добу армія країни-агресора втратила 1130 осіб, 3 танки та 52 артилерійські системи.
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Про це інформує Генеральний штаб ЗС України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1002690 (+1130) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10937 (+3)
- бойових броньованих машин ‒ 22798 (+7)
- артилерійських систем ‒ 29157 (+52)
- РСЗВ ‒ 1417 (+1)
- засоби ППО ‒ 1185 (+1)
- літаків ‒ 416 (0)
- гелікоптерів ‒ 337 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 40586 (+79)
- крилаті ракети ‒ 3337 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 51928 (+107)
- спеціальна техніка ‒ 3914 (0).