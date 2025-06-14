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Понад п’ять десятків артсистем, 3 танки та 1130 піхотинців: Генштаб оприлюднив втрати рф
Диван на коліщатках в темній вітальні

Понад п’ять десятків артсистем, 3 танки та 1130 піхотинців: Генштаб оприлюднив втрати рф

Автор: Олег Мамчур
14/06/2025 07:48
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За минулу добу армія країни-агресора втратила 1130 осіб, 3 танки та 52 артилерійські системи.

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Про це інформує Генеральний штаб ЗС України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.06.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1002690 (+1130) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 10937 (+3)
  • бойових броньованих машин ‒ 22798 (+7)
  • артилерійських систем ‒ 29157 (+52)
  • РСЗВ ‒ 1417 (+1)
  • засоби ППО ‒ 1185 (+1)
  • літаків ‒ 416 (0)
  • гелікоптерів ‒ 337 (0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 40586 (+79)
  • крилаті ракети ‒ 3337 (0)
  • кораблі / катери ‒ 28 (0)
  • підводні човни ‒ 1 (0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 51928 (+107)
  • спеціальна техніка ‒ 3914 (0).