У Франківську невідомі в масках напали на військовослужбовця

Увечері 13 червня 2025 року в Івано-Франківську двоє невідомих напали на військовослужбовця та втекли.

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Про це інформують у Telegram-каналі поліції Івано-Франківської області, інформує Правда.іф.

Повідомлення до поліцейських надійшло о 21:20. На місце вирушила слідчо-оперативна група.

Правоохоронці з’ясували, що побили 33-річного жителя Івано-Франківська. Його з травмами доставили до лікарні.

Слідчі з’ясовують обставини інциденту та ідентифікують нападників.