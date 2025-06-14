Якою буде погода в Івано-Франківську та області 14 червня

14 червня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вдень — невеликий короткочасний дощ.
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Про це інформують на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.
Температура повітря в Івано-Франківську вночі — 9-11°, вдень — 19-21° тепла. По області вночі прогнозують 7-12°, вдень — 18-23° тепла. У високогір’ї Карпат вночі — 3-8°, вдень — 10-15° тепла.
Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — добра.
Упродовж 14-15 червня в Івано-Франківську, Коломиї, Долині та Яремчі очікується надзвичайно висока та висока пожежна небезпека.