Ціни на сезонні овочі та фрукти на ринках Івано-Франківська досягли рекордних значень

Вартість черешні на місцевих ринках стартує від 180 гривень за кілограм, помідори коштують близько 100 гривень, а традиційні яблука виявились дорожчими за банани, що змушує покупців шукати способи економії при формуванні вітамінного кошика.

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Ціни на сезонні овочі та фрукти на продуктових ринках України, зокрема на Прикарпатті, зафіксували суттєве зростання порівняно з попередніми періодами. Моніторинг цін на місцевих ринках показує, що черешня коштує від 180 гривень за кілограм, помідори продаються за близько 100 гривень, а звичні яблука стали дорожчими за банани, пишуть Версії.

Продавці на місцевих ринках пояснюють, що більшість овочів вже вирощена на Прикарпатті, що дещо знижує їх вартість порівняно з привозною продукцією. Помідори та огірки польового вирощування коштують дешевше теплічних – близько 100 гривень за кілограм порівняно з 80 гривнями за тепличні огірки. Також у продажі є капуста з Тернопільської області та кабачки за 45 гривень за кілограм.

Черешня та полуниця демонструють тенденцію до здешевлення, проте їх ціни залишаються на високому рівні. Вартість визначається смаком, сортом та регіоном походження продукції. Черешня продається за 180 гривень за кілограм, полуниця коштує в межах 140-150 гривень за кілограм залежно від сорту та походження.

Місцева продукція часто виявляється дорожчою за привозну через різницю в сортах та якості. Домашня городенківська полуниця сорту “Хоней” коштує 140 гривень за кілограм, тоді як закарпатська полуниця сорту “Клері” продається за 120 гривень за кілограм. Продавці пояснюють, що місцева продукція цінується вище через свіжість та якість.

“Більше беруть городенку, тому що вона йде домашня городня полуничка”, – зазначає один з продавців на ринку.

Покупці виражають незадоволення високими цінами, особливо пенсіонери з обмеженими доходами. Одна з покупців поділилась своїм досвідом:

“Так як я пенсіонер, то мені все дорого, бо 4700 маю пенсії, то але діти то помагають, то я так вибираю, аби краща була”.

Деякі споживачі знаходять способи економії через порівняння цін у різних продавців. Марія ділиться власним рецептом економії:

“Я би просто походила, попитала в різних там дівчат, жінок, чоловіків, ну тобто в різних продавців і просто би обрала, бо ну насправді це часто спрацьовує, що якщо є час трошки походити і попитати, то можна знайти те саме, але там може на 30 грн дешевше кілограм”.

Економістка Ольга Ємець пояснює причини високих цін структурними проблемами ринку. Вона зазначає:

“Фактично це є майже неможливо. Тільки за рахунок того, щоби ми вирощували саме продукцію, тобто на місцях і для місцевих споживачів. Тобто це нам спростить цей шлях логістики щоденного придбання товарів і звичайно що і буде щоденний попит на цей товар”.

Експертка підкреслює дисбаланс між попитом та пропозицією:

“На ринку великий попит, а от виробників, які вирощують продукцію в природних умовах, мало”. Суттєвий вплив на ціноутворення мають логістичні витрати та умови зберігання продукції. “Логістичні шляхи трошки утруднені, тобто вони можуть бути пов’язані із вчасністю доставки, так також пов’язані з тим, що оскільки частина енергосистеми є зруйнована, так то є певні пікові навантаження на іншу. І це також призводить до здорожчання, наприклад, певних видів енергоресурсів”, – пояснює економістка.

Додатковим фактором здорожчання є нестача робочої сили в аграрному секторі, що впливає на обсяги виробництва та собівартість продукції. Ці чинники в сукупності формують високі ціни на сезонні овочі та фрукти.

Попри високі ціни, медичні фахівці рекомендують споживати сезонні продукти через їх підвищену корисність. Гастроентерологиня підкреслює важливість зелені:

“Ця зелень, будь-яка зелень, тому що вона містить велику кількість фолатів, які наш організм потребує. Плюс редиска зараз сезонно”.

Медичний фахівець наголошує на особливій корисності сезонних продуктів:

“Зазвичай це водорозчинні вітаміни плюс вітаміни, які потребує наш організм в цей період. Вони найважливіші, тому що там велика кількість і вітаміну А, і вітаміну Е, які є антиоксидантами для нашого організму. Тому вони якби будівельний матеріал для нашого організму”.

Спеціалістка також радить надавати перевагу місцевій продукції: “У ній менше нітратів”, що робить її більш безпечною для споживання, незважаючи на вищу вартість порівняно з привозними аналогами.