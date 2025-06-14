Використали телескопічні палиці та газовий балон: поліція відкрила провадження за фактом нападу на військового у Франківську

За фактом нападу на військовослужбовця поліціянти Івано-Франківського РУП розпочали кримінальне провадження.

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Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області, інформує Правда.іф.

Нападники, проявляючи особливу зухвалість і неповагу до суспільства, завдали чоловіку тілесних ушкоджень, використовуючи ймовірно телескопічні палиці та газовий балон зі сльозогінною речовиною.

У результаті потерпілий отримав тілесні ушкодження: хімічні опіки очей, садна на колінах, передпліччі тощо.

З місця події поліціянти вилучили речові докази, які долучили до матеріалів провадження.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Йдеться про хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предметів, заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень.

Наразі правоохоронці вживають усіх необхідних заходів для встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.