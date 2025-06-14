На війні поліг прикарпатець Петро Ломпас

Військовослужбовець 102 бригади тероборони Петро Ломпас з селища Битків загинув на фронті російсько-української війни.

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Воїн загинув поблизу Гуляйполя, повідомив у голова Пасічнянської громади Андрій Гунда, пише Правда.

“Сумна звістка прийшла знову в нашу Пасічнянську громаду. І як же болить серце, коли приходить повідомлення про чергову втрату наших мужніх воїнів серед них Ломпас Петро Петрович 1977 р.н. (житель селища Битків Пасічнянської ТГ) який героїчно загинув захищаючи нас від москальських загарбників поблизу міста Гуляйполе Запорізької області Мужній сміливий та відданий своїй країні Петро проходив службу головним сержантом – стрільцем 1-го стрілецького відділення 2-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти військової частини А7135”, – йдеться у повідомленні.