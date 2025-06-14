На Івано-Франківщині збільшується кількість хворих на кір

Від початку року на Прикарпатті спостерігається ріст захворюваності на кір.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

За 5 місяців 2025 року зареєстровано 214 випадків кору, з них 147 випадків – серед дітей. Завдяки проведеній інформаційно-просвітницькій роботі серед населення збільшилась і кількість проведених щеплень в області – у травні проведено на чверть більше щеплень, ніж попереднього місяця.

Як розпізнати кір?

Хвороба розвивається поступово:

1. Перші симптоми (як при застуді):

-висока температура (до 39–40°C)

-кашель

-нежить

-червоні очі, сльозотеча

-слабкість, втрата апетиту

2. Характерна ознака:

За 1–2 дні до висипу з’являються дрібні білі плями на слизовій оболонці щік (плями Філатова–Коплика)

3. Висип:

-Через 3–4 дні після початку хвороби з’являється червоний висип, який починається з обличчя, а потім поширюється на все тіло

-Може зливатися у великі плями

-Температура знову підвищується

Чим небезпечний кір?

Кір — це не просто “дитяча хвороба”. Він може викликати:

-пневмонію

-запалення вуха

-ураження мозку (енцефаліт)

-інші серйозні ускладнення