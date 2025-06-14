На Івано-Франківщині збільшується кількість хворих на кір

Від початку року на Прикарпатті спостерігається ріст захворюваності на кір.
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За 5 місяців 2025 року зареєстровано 214 випадків кору, з них 147 випадків – серед дітей. Завдяки проведеній інформаційно-просвітницькій роботі серед населення збільшилась і кількість проведених щеплень в області – у травні проведено на чверть більше щеплень, ніж попереднього місяця.
Як розпізнати кір?
Хвороба розвивається поступово:
1. Перші симптоми (як при застуді):
-висока температура (до 39–40°C)
-кашель
-нежить
-червоні очі, сльозотеча
-слабкість, втрата апетиту
2. Характерна ознака:
За 1–2 дні до висипу з’являються дрібні білі плями на слизовій оболонці щік (плями Філатова–Коплика)
3. Висип:
-Через 3–4 дні після початку хвороби з’являється червоний висип, який починається з обличчя, а потім поширюється на все тіло
-Може зливатися у великі плями
-Температура знову підвищується
Чим небезпечний кір?
Кір — це не просто “дитяча хвороба”. Він може викликати:
-пневмонію
-запалення вуха
-ураження мозку (енцефаліт)
-інші серйозні ускладнення
“Пам’ятайте, щеплення — це найкращий захист! Обов’язково вакцинуйте дитину згідно Національного календаря щеплень – в 12 місяців та у 6 років. У разі контакту з хворим — зверніться до лікаря. Для отримання додаткової інформації щодо вакцинації – обов’язково звертайтесь до свого сімейного лікаря або педіатра!” – пише генеральний директор ДУ «ІФ ОЦКПХ» Руслан Савчук.