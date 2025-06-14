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В Івано-Франківську шукають працівників на комунальні підприємства
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську шукають працівників на комунальні підприємства

Автор: Олег Мамчур
14/06/2025 12:33
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В Івано-Франківську пропонують роботу на комунальних підприємствах.

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Фіртка розповідає про актуальні вакансії станом на червень та яку заробітну плату пропонують.

Серед вакантних посад: робітники з благоустрою, водії, трактористи, машиністи, слюсарі, електрики, двірники та інші.

Нагадаємо, що сьогодні в Івано-Франківській громаді триває рекламна кампанія, під час якої запрошують охочих на роботу водіями комунального транспорту. Водіям пропонують зарплатню від 20 тисяч гривень та більше. Більше деталей можна отримати за телефоном: 0 (800) 30 11 90.

Зазначимо, що для пошуку роботи можна скористатися сервісом «Єдиний портал вакансій» на сайті Державної служби зайнятості.

Консультації з питань пошуку роботи та реєстрації в службі зайнятості можна отримати на офіційному каналі Івано-Франківської обласної служби зайнятості у Telegram, а також за номером телефону гарячої лінії: 066 655 40 33.