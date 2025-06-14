Марцінків про спробу теракту у Франківську: «росія вербує 14-16-річних, обіцяючи гроші»

Міський голова Руслан Марцінків прокоментував нещодавно зірвану спробу теракту в Івано-Франківську.

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Про це посадовець розповів в етері радіо «РАІ» 13 червня, пише Фіртка.

За словами мера, завдяки оперативній роботі правоохоронних органів та СБУ вдалося запобігти ймовірному теракту на міському озері та в парку імені Тараса Шевченка.

«Росія активно веде роботу через Інтернет, особливо в месенджерах та соцмережах, вербуючи підлітків віком 14–16 років. Їм обіцяють гроші за фотографування об’єктів критичної інфраструктури, військових частин або за спроби підпалу чи закладання вибухівки. Це — трагедія для суспільства. Ми вже маємо випадки, коли наші діти потрапляють під цей вплив», — наголосив Руслан Марцінків.

Міський голова також підкреслив, що профілактика таких випадків має бути спільною відповідальністю: школи, сім’ї, літні табори, гуртки.

«Головне — це увага батьків. Слід знати, з ким спілкуються ваші діти, які сайти вони відвідують, які чати ведуть. Потрібна постійна роз’яснювальна робота, бо ворог не спить», — додав посадовець.

Нагадаємо, що росіяни намагалися завербувати 15-річну івано-франківську школярку через месенджер, запропонувавши їй гроші за виготовлення вибухівки.

Дівчина мала зібрати СВП, заховати його в термос і залишити у парку під час години пік. Вибух планували здійснити дистанційно разом із самою школяркою, щоб приховати сліди.

Теракт вдалося зірвати завдяки тому, що дівчина звернулася до чат-бота СБУ «Спали ФСБшника». Оперативники супроводжували кожен її крок і задокументували весь процес підготовки злочину.