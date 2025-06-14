Як молоді «едельвейси» освоюють гори. ФОТО

Досвідчений інструктор з гірської підготовки 10 ОГШБр, старший сержант Ігор Курилів знову вивів молодих “едельвейсів” у гори.

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Він переконаний: справжні гірські штурмовики повинні зростати у реальних складних умовах, гартуючи свій дух та волю до життя і Перемоги.

Перші новобранці бригади, які підписали контракт “18-24”, одразу вирушили назустріч вершинам. Бо українські гори загартовують дух і тіло, наповнюють енергією, зміцнюють колектив та випробовують на витривалість. І повів їх за собою досвідчений воїн та наставник – старший сержант Олег Курилів.

Він представляє писанкове місто Коломия, що на Прикарпатті.

А цими днями досвідчений інструктор, який ще в 2013 році пов’язав свою долю з українським військом, знову навчав і вів за собою молодих.

Адже польові виходи в гори та заняття з гірської підготовки – це дуже важливий момент сучасного вишколу українського гірського штурмовика. Він навчається вогневій, тактичній, медичній, інженерній підготовці та ще багато чому, потрібному на війні. Гірська підготовка – це історія, яка здатна поєднувати в собі комплекс вмінь і знань, але головним в ній залишається і довіра одне до одного, впевненість у своєму напарнику, який тебе страхує на скелях, здатність виконати поставлене завдання в екстремальних умовах…

Інструктор з гірської підготовки групи інструкторів управління 10 Окремої гірсько-штурмової бригади Оперативного командування “Захід” Сухопутних військ Збройних Сил України старший сержант Олег Курилів переконаний: у горах відкривається істинна сутність людини і потенціал, на що вона здатна, її характер. Це історія про формування колективу як одного цілого, становлення взаємовідносин між бійцями та взаємної допомоги один одному.

“Тому ми, як справжні “едельвейси”, повинні зростати в горах у реальних складних умовах, гартуючи свій дух та волю до життя і Перемоги!”, – говорить досвідчений інструктор.

Приєднуйся до 10 ОГШБр “Едельвейс”! Залишай заявку на сайті www.10ad-edelweiss.com.

Детальнішу інформацію щодо рекрутингу нададуть безпосередньо у бригаді за тел. 0504343406.